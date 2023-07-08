BKM'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Müzik ve Tiyatro Etkinlikleri
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BKM'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği etkinliklerde usta isimler müzikseverlerle buluşacak. Seriye Karsu'nun konseriyle başlanacak ve Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Candan Erçetin gibi sanatçılar da sahne alacak. Ayrıca Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' gösterisi de izleyicilerle buluşacak.
BKM'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği "DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri"nde usta isimler müzikseverlerle buluşacak.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, serinin açılışını 19 Temmuz'da, kendine özgü tarzıyla sevilen şarkıcı Karsu gerçekleştirecek.
Konserler 9 Ağustos'ta Ajda Pekkan ve 10 Ağustos'ta Kenan Doğulu ile devam edecek. Ardından 11 Ağustos'ta Cem Adrian, 12 Ağustos'ta da Candan Erçetin sahne alacak.
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla 14 Ağustos'ta, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ise 25 Eylül'de Harbiye'de izleyiciyle buluşacak.