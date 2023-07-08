BKM'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Müzik ve Tiyatro Etkinlikleri

BKM'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği etkinliklerde usta isimler müzikseverlerle buluşacak. Seriye Karsu'nun konseriyle başlanacak ve Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Candan Erçetin gibi sanatçılar da sahne alacak. Ayrıca Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' gösterisi de izleyicilerle buluşacak.