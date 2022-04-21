"Bizim Yunus" Devlet Tiyatroları Edirne sahnesinde sahnelenecek - Haberler

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"Bizim Yunus" Devlet Tiyatroları Edirne sahnesinde sahnelenecek

AA - Salih Baran - Kültür Sanat
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'Bizim Yunus' Devlet Tiyatroları Edirne sahnesinde sahnelenecek

"Bizim Yunus" adlı oyun, Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

EDİRNE (AA) - "Bizim Yunus" adlı oyun, Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Rejisörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yaptığı, Sönmez Atasoy'un yazdığı "Bizim Yunus", Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede 26,27 ve 28 Nisan'da saat 20.30'da sahnelenecek.

Oyunda insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile anlatan Yunus Emre'nin şevkini duymuş demir yolu makasçısı Adem'in hikayesi anlatılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy'un performansını sergileyeceği oyun 1 saat 57 dakika sürüyor.

AA / Salih Baran - Kültür Sanat

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