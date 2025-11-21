Haberler

Bitlis Yöresel Ürünler Festivali Ankara'da Başladı

Bitlis Yöresel Ürünler Festivali Ankara'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte düzenlenen 'Bitlis Yöresel Ürünler Festivali'nde, Bitlis'in yöresel lezzetleri tanıtıldı. Festivalde 30 firmanın stantlarında çeşitli ürünler yer aldı.

Başkentte yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Bitlis Yöresel Ürünler Festivali" başladı.

Yenimahalle Karşıyaka İş Merkezi önünde yapılan festivalde, Bitlis'in yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

Yaklaşık 30 firmanın kurduğu stantlarda Bitlis balı, peyniri, cevizi, organik ürünleri, baharatları, büryan kebabı, içli köftesi ve ayran aşı çorbası vatandaşlara sunuldu.

Adilcevaz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Suat Yaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Kovid-19 salgınından sonra ilk kez Ankaralılarla buluştuğunu söyledi.

Festivalde Bitlis'in yöresel ürünlerinin yer aldığını belirten Yaralı, "Festivalimizde ceviz, dut, ceviz ve dut reçelimiz, kayısımız, Türkiye'de 1 numara diyebileceğimi balımız var. Otlu peynirimiz, Ahlat yöremize ait kuru fasulyemiz, pekmezimiz, Van Gölü'nden çıkan tuzlu balığımız, büryan kebabı, içli köftemiz, çiğköftemiz, analı kızlı ve ayran aşı yemeğimiz var. Bitlis'i Ankara'ya getirdik." dedi.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Yaralı, ürünlerin fiyat farkı olmadan Ankara'daki vatandaşın beğenisine sunulduğunu söyledi.

Festival, 23 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.