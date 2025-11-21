Bitlis Yöresel Ürünler Festivali Ankara'da Başladı

Başkentte yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Bitlis Yöresel Ürünler Festivali" başladı.

Yenimahalle Karşıyaka İş Merkezi önünde yapılan festivalde, Bitlis'in yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

Yaklaşık 30 firmanın kurduğu stantlarda Bitlis balı, peyniri, cevizi, organik ürünleri, baharatları, büryan kebabı, içli köftesi ve ayran aşı çorbası vatandaşlara sunuldu.

Adilcevaz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Suat Yaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Kovid-19 salgınından sonra ilk kez Ankaralılarla buluştuğunu söyledi.

Festivalde Bitlis'in yöresel ürünlerinin yer aldığını belirten Yaralı, "Festivalimizde ceviz, dut, ceviz ve dut reçelimiz, kayısımız, Türkiye'de 1 numara diyebileceğimi balımız var. Otlu peynirimiz, Ahlat yöremize ait kuru fasulyemiz, pekmezimiz, Van Gölü'nden çıkan tuzlu balığımız, büryan kebabı, içli köftemiz, çiğköftemiz, analı kızlı ve ayran aşı yemeğimiz var. Bitlis'i Ankara'ya getirdik." dedi.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Yaralı, ürünlerin fiyat farkı olmadan Ankara'daki vatandaşın beğenisine sunulduğunu söyledi.

Festival, 23 Kasım'da sona erecek.