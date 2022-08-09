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Bitlis haberi: Zara, Bitlis'in kurtuluş gününde konser verdi

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Bitlis haber... Zara, Bitlis'in kurtuluş gününde konser verdi Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü nedeniyle ünlü ses sanatçısı Zara Bitlis'te sahne aldı.

Zara, Bitlis'in kurtuluş gününde konser verdi

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü nedeniyle ünlü ses sanatçısı Zara Bitlis'te sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserde birbirinden güzel eserlerini Bitlisliler için söyleyen sanatçı Zara'nın konserine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yılı nedeniyle 'Büyük Bitlis Buluşmaları' çerçevesinde düzenlenen 4 günlük kutlama etkinlikleri Zara konseri ile son buldu.

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Zara birbirinden güzel şarkıları Bitlisliler için söylerken, seyirciler de şarkı ve türkülerde Zara'ya eşlik etti.

Gecenin sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçı Zara'ya plaket ve Bitlisli kadınlar tarafından yapılan Rölyef tablo hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Kültür Sanat

Cumhuriyet Bitlis Kültür Sanat Haberler

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