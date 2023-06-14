Bitlis Anadolu Lisesi öğrencileri resim sergisi açtı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları resimleri sergiledi.

Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan okul müdürü Abdullah Güngör, öğrencilerin bu tür etkinliklere katılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Etkinliklerin öğrencilerin okula aidiyeti artırdığını, seyirci önünde daha cesaretli ve derslerinde daha başarılı olmalarını sağladığını ifade eden Güngör, programa katılanlara teşekkür etti.

185 eserin sergilendiği sergide öğrenciler, katılımcılara konser verdi.

Programa, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.