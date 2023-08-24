Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinlikleri devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Selçuklu motifleriyle süslenen çadırlar, atlı cirit ve güreş gösterileri, geleneksel oyunlar ve konserler yer alıyor.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu millet bahçesine kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelen vatandaşlar, etkinliğin ikinci gününde, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaştı, atlı cirit, güreş ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

Davul zurna eşliğinde halay çeken ziyaretçiler, stantları gezerek kadınların yaptığı ürünleri inceledi. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunları oynadı, ata bindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği, tiyatro ekibinin gösteri yaptığı alanda, vatandaşlar da gün boyu devam eden etkinlikleri izleyerek güzel zaman geçirdi.

Ankara ve Van'dan gelerek etkinlik alanında görev yapan atlı polis ve jandarmalara da ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, atlarla ilgilendi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, kutlamalar için ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin kente geldiğini söyledi.

Alanda bayram havasının hakim olduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızı, MHP Genel Başkanımızı, bakanlarımızı ve kuvvet komutanlarımızı ağırlayacağız. Aslında tarihi bir hafızayı canlandırıyoruz. Ecdadımızdan miras kalan varlığa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu an Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Kazakistan ve Orta Doğu'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burayı günlük yaklaşık 120 bin kişi ziyaret ediyor. Malazgirt Zaferi'nin maneviyatını yaşatma gayretindeyiz. Bize destek veren tüm kurumlara, belediyelere, STK ve vatandaşlılarımıza teşekkür ederim. Etkinliğimizin ikinci günü. Yoğun bir katılım var. Aileler çocuklarıyla festivalimizi neşelendiriyor, sahipleniyor."

Adana'dan gelen Fatma Özhan, kentte Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle büyük bir organizasyonun düzenlendiğini belirterek, etkinlik alanında tarihi olayların çok iyi canlandırıldığını ifada etti, "Adeta tarihi yolculuğa çıkıyorsunuz. Ahlat'ta tarihimizi ve kültürümüzü canlı görebilme imkanı bulduk. Gençlerimizin buna sahip çıkması, büyüklerimizin de her zaman önderlik yapması gerekiyor. Çok mutlu olduk." dedi.

İzmir'den gelen Gamze Çavlı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, "Güzel zaman geçiriyoruz. Doğası ve tarihi yerleri çok güzel. Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettik. Etkinlik alanındaki çadırları geziyoruz. İllerin kendine özgü eserlerini görme imkanı bulduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.