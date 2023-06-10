Ödemiş Belediyesi, İstanbul Tekstil Sanatları Derneği ve Kadın Kültür Platformu iş birliğiyle Birgi Mahallesi'nde 'Geçmişten geleceğe Birgi tekstil sanatları tasarım sergisi' açıldı. Sergi, Derya Kolcuoğlu ve Nesrin Öcal tarafından hazırlanan eserlerden oluşuyor ve 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde Ödemiş Belediyesi, İstanbul Tekstil Sanatları Derneği ve Kadın Kültür Platformu iş birliğiyle "Geçmişten geleceğe Birgi tekstil sanatları tasarım sergisi" açıldı.

Derya Kolcuoğlu ve Nesrin Öcal tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı Birgi Dervişağa Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada, Birgi'nin sanatın ve sanatçının merkezi olma noktasında büyük adımlar attığını belirterek, "Dünya ölçeğindeki güzel sanatlar noktasında bugün önemli bir sergiye böyle tarihi bir mekanda ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Nesrin Öcal da Ödemiş İpeği üzerine Selçuklu desenlerini çalışan Derya Kolcuoğlu ile güzel bir sergiye imza attıklarını ifade ederek "Sergimiz 15 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak. Tarihi mekanda açtığım bu benim 2. sergim." dedi.

Açılışa Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.