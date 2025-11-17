Haberler

Birecik'teki Tarihi Mağara Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yarım asırdan fazla kapalı kalan tarihi Mağara Camisi, restore edilip yeniden ibadete açıldı. Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra cami olarak kullanılan yapı, 1964’ten beri kapalıydı. İlçe Müftüsü, caminin depremden etkilenmediğini ve ziyaretçileri buraya davet ettiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yarım asrı aşkın süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ibadete açılan ve bölgede benzeri bulunmayan kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, misafirlerini bekliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tarihi Mağara Camisi'nin, önceleri Hristiyanlar tarafından kilise olarak kullanıldığı biliniyor.

Bölgenin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından cami olarak hizmet veren yapı, tavan ve duvarlarından sızan suların artması nedeniyle 1964'te ibadete kapatıldı.

Yaklaşık 56 yıl kapalı kalan Mağara Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından 2020'de yeniden hizmete sunuldu.

"Camimiz depremden etkilenmedi"

İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, AA muhabirine, mağaranın ne zaman ve kimler tarafından yapıldığının bilinmediğini, yapının kökeninin İslam öncesine dayandığını söyledi.

Caminin 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenmediğine dikkati çeken Özlen, şöyle konuştu:

"Gerçekten manevi ve mistik bir havası var. Ben de buraya müftü olarak atandığımda ilk olarak burada namazımı kılıp görevime başladım. Ziyaretçilerimizin de gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Diğer camilerimizin çoğunda deprem nedeniyle restorasyon çalışmaları var ama bu camimiz herhangi bir zarar görmedi."

-Yaz aylarında doğal klima ortamı sunuyor

Mağara Cami İmam Hatibi Orçun Kızmaz da caminin kayadan oyma olmasından dolayı dikkat çektiğini ifade etti.

Herkesi camiye beklediklerini dile getiren Kızmaz, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin buraya gelip görmesini, feyzinden, bereketinden ve bu manevi atmosferden istifade etmesini tavsiye ederim. Buraya gelen ziyaretçiler, özellikle ışıklandırma ve su konusunda çok hoş ve manevi bir atmosfer olduğunu söylüyor. Yaz aylarında sıcaklarda camimizin içi doğal klima etkisi oluşturduğu için gelip burada ibadet etmeyi tercih ediyorlar."

Vatandaşlardan Berat Alçiçek ise caminin mahalle için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Maneviyatı yüksek ve eşi benzeri olmayan bir cami. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Kültür Sanat
