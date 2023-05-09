Bir tabloyu tamamlamak 7-8 aylarını alıyor

Kumaş tablo sanatı Türkiye'de ilk kez Trabzon'da öğretilmeye başlandı

Kumaş parçalarını tabloya monte ederek sıra dışı sanatı tanıtmaya çalışıyorlar

TRABZON - Türkiye'de ilk kez Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Alaca Han'da kursu açılan "kumaş tablo sanatı" sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tablo üzerine kumaş parçaları monte edilerek yapılan ve yaklaşık 8 ayda tamamlanan tablolar her türlü resme uygulanabiliyor.

Yaklaşık 1 yıldır kumaş tablo sanatı üzerine çalışma yaptıklarını belirten kurs hocalarından Bilgi Kurbetli, hedefinin kumaş tablo sanatını Trabzon'a kazandırmak olduğunu belirterek çok sabır isteyen bir sanat olduğunu kaydetti.

Bir tablonun tamamlanmasının bazen 7-8 ayı bulabildiğini kaydeden Kurbetli, "Bir yıla yakın bu mesleği yapıyorum. Türkiye'de henüz bu sanatı uygulayan yok bildiğim kadarıyla, bu işi sadece ben yapıyorum. Bu sanatı Ankara'da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu hocamdan öğrendim. Ben merak sardım, ilerlettim. Hocamız bu kursu zaten vermiyor onun bölümü mefruşattı. Bu sanatın ismini kumaş tablo sanatı diye koyduk. Dokuz aydır bu sanatı burada devam ettiriyorum. Henüz hiçbir modülde yer almadı inşallah mödüllerimiz de yer almaya başlar. Çalışmamızı her türlü resme uyguluyoruz. Kumaşları resmin orijinaline göre istersek değiştirebiliyoruz çalışmalarımız çok zaman alıyor. Bir tabloyu 8 ayda bir sezonda ancak tamamlayabiliyoruz. Portenin üzerinde her gün yaklaşık 6-7 saat çalışıyoruz. Malzemesi sadece kumaş. Benim bildiğim kadarıyla bu sanat Türkiye'de henüz yok 12 tane kursiyerimiz var. Bazı kursiyerler tablolarını hafta sonunda evde çalışarak sürdürüyor" dedi.

Kumaş tablo sanatında öğrendiği en önemli şeyin sabır olduğunu ifade eden kursiyerlerden Deniz Ardaç, "Kumaştan tablo üzerine her türlü resmi yapabiliyoruz. Kumaşları porte üzerine monte ederek renklendiriyoruz. Çok değişik çok ilginç çok farklı bir sanat türü. Daha önce hiç böyle bir sanata rastlamadım. Beş ay kadar buradayım neler öğrendiniz derseniz önce sabır. Ürün ortaya çıktıkça da çok güzel oluyor rahatlıyorum" diye konuştu.