Binlerce noktayı bir tuvalde buluşturup sanat eserine dönüştürüyor

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akıllı, binlerce noktayı bir tuvalde buluşturup sanat eserlerine dönüştürüyor.

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akıllı, arkeoloji ve sanat tarihi ile restorasyon alanlarında uzun yıllar eğitim verdikten sonra el sanatlarına yöneldi.

Sabır ve özveri gerektiren punto (noktalama) sanatıyla 25 yıldır uğraşan Akıllı, binlerce noktayı bir tuvalde buluşturup sanat eserlerine dönüştürüyor.

Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergi açan Akıllı, bu sanatın inceliklerini öğrencilerine aktarıyor.

Az sayıda kişi bu sanatı sürdürüyor

Resim ve objelerin tuvale noktalarla aktarıldığı punto sanatını icra eden Akıllı, AA muhabirine, farklı üniversitelerde görev yaptıktan sonra Batman Üniversitesinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu sanat dalının hata kabul etmediğini belirten Akıllı, "Çünkü aynı anda iki noktayı üst üste vurduğunuz zaman orada büyük lekeler oluşabiliyor ayrıca çok sabır isteyen bir sanat. Bir tasarımda on binlerce noktayı görebiliyorsunuz. Kendinizi sürekli sanatla bütünleştirme durumuna girmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde bir süre sonra bu sanatı yapamazsınız ve terk edersiniz." diye konuştu.

Punto sanatına rağbet olmadığını anlatan Akıllı, bu sanat geliştirildiği zaman özellikle kolaj yaparak bu işe başlandığında kolaj sanatçısının yanında punto sanatçısı da olunabildiğini söyledi.

Punto sanatında insanlık tarihiyle var olan bütün eserleri yapabildiklerine dikkati çeken Akıllı, "Ayrıca günümüz sanatında da hat, tezhip, kanaviçe veya minyatür sanatının her çeşidini biz renkli kalemler ile gölgelemeli olarak yapıyoruz." dedi.

"Özverili bir çalışma gerektiriyor"

Öğrencilerden Ömer Aykut da geçen yıl punto sanatına başladığını, bu sanat ile minyatürler, çiçek, cami, kilise gibi daha birçok eserleri renkli kalemlerle kağıda aktarabildiklerini söyledi.

Öğrencilerden Sermete Ceylan ise Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akıllı sayesinde bu sanat dalına başladığını, bu sanatın sabır istediğini belirtti.

"Gerçekten özverili bir çalışma gerektiriyor. Bu sanatı severek yapıyoruz. Kısa vakitlerde güzel çalışmalar ortaya çıkardık." diyen Ceylan, ortaya çıkan eserlerle mutlu olduğunu sözlerine ekledi.