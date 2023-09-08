Bingöl'ün Genç ilçesinde 362 sikke ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan bir uygulamada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke ve diğer değerli objeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve malzemeler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında ilçede uygulama gerçekleştirdi.
Bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke, 5 yüzük, bilezik, mühür, kolye ucu ve 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Malzemeler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Kültür Sanat