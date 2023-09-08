Bingöl'ün Genç ilçesinde 362 sikke ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan bir uygulamada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke ve diğer değerli objeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve malzemeler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.