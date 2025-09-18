Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Başlıyor

Bingöl'de, 19-25 Eylül tarihleri arasında "Bir Anadolu Şenliği" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce koordine edilen şenlik, Bingöl Belediyesi Park Alanı ile Kentpark'ta yapılacak.

Etkinlik kapsamında sanatçılar Alişan, Aydilge, Maral, Delil Dilanar ile Bingöl Kent Orkestrası, Grup Dergah ve Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu sahne alacak.

Ayrıca, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Masal Yolu", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Midas'ın Kulakları" ve Erzurum Devlet Tiyatrosu "Yeşilçam" adlı oyunları izleyiciyle buluşturacak.

Şenlikte, Gezen Kütüphane ve Çanakkale Mobil Müzesi de vatandaşlara hizmet verecek.

Çocuk köyü ise Sokak Oyunları, Halat Çekme, Çuval Yarışı, Yakan Top, Kütüphane Dedektifleri, Canlandırma Etkinliği, Mikrofon Sende ve Kitap Kulesi gibi birçok oyun ve atölyelerle minik ziyaretçilerini gün boyu ağırlayacak.