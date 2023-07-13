Bingöl'de Ahmet Karatoprak'a 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verildi

Bingöl'de Ahmet Karatoprak'a, 'dengbej ve halk şairliği' alanında kültürel miras taşıyıcısı olarak 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verildiği belirtildi.

Bingöl'de Ahmet Karatoprak'a, "dengbej ve halk şairliği" alanında kültürel miras taşıyıcısı olarak "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, geleneksel sanatların desteklenmesi, yeni ustalar yetiştirilmesi, geleneksel sanatların üretimlerinin ve görünürlüğünün artırılıp geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması amacıyla her yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve "Sanatçı Tanıtma Kartı "adaylarının Ankara'da oluşturulan kurul ile belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, bu hususta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne "dengbej ve halk şairliği" alanında başvuruda bulunan Karatoprak'ın 5-20 Haziran'da Ankara'da düzenlenen değerlendirme kurulu tarafından kültürel miras taşıyıcısı olarak "Sanatçı Tanıtma Kartı" almaya hak kazandığı kaydedildi.