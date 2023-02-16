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Binaları yerle bir eden deprem, Dolmen mezarlara hasar vermedi

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Binaları yerle bir eden deprem, Dolmen mezarlara hasar vermedi Geçmişi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan dolmenler ayakta kalmayı başardı Gaziantep'in Tunç çağından kalma dolmen mezarları depremi hasarsız atlattı.

Binaları yerle bir eden deprem, Dolmen mezarlara hasar vermedi

Geçmişi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan dolmenler ayakta kalmayı başardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Tunç çağından kalma dolmen mezarları depremi hasarsız atlattı. Yavuzeli-Araban Karayolu üzerinde kaya taşların arada bağlantı olmadan üst üste konularak yapıldığı mezarlar 7.6 ve 7.4 büyüklüğündeki depremden de zarar görmedi.

Toprakta yan yana aralıklı olarak dizilmiş birkaç büyük yassı taşla bunların üstüne yatay olarak yerleştirilmiş yine büyük yassı taşlardan oluşan ve genellikle mezar olarak kullanılmış olan tarih öncesi yapılar olan Dolmenler son depremleri de hasarsız atlattı. Dolmenlerin Tunç Dönemi'ne denk geldiğini ve milattan önce 3 bin ila bin 200'lü yıllardan kalma olduğu tahmin ediliyor. Gaziantep'teki 4 Dolmen mezar 10 metrelik daire çapında 5 büyük kaya taşından oluşuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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