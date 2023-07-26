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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı İnşaatını İnceledi

Kültür Sanat Haberleri

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaptı. Projenin hedeflenen bitirme süresi ve içeriği hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaptı.

2022 yılının Eylül ayında Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı yapımı için imzalar atılırken, 148 milyon TL proje 15 ayda bitirilmesi hedefleniyordu. Alan 200 kişilik gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış alanları, atlı cirit sahası, karakucak güreş alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri, toplantı-seminer salonları ile birçok etkinlik alanı yapılacak. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, alanda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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