Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi sergisi açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul ve daire müdürleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide, merkez ve köylerde kursiyerler tarafından hazırlanan eserler yer aldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince 2022-2023 öğretim yılında merkez ve köylerde kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı.

Sergi açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul ve daire müdürleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'na istinaden yıl sonu sergi açılışının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi düzenlememizin sebeplerinden biri, el sanatlarına ve el emeklerinin önemine dikkati çekerek bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Ülkemizin zengin kültürel birikiminde el sanatlarının yeri her zaman özel olmuştur ve bu sergi, bu değeri vurgulamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. El sanatları, toplumlar için birleştirici bir güçtür. Bu sanatlar aracılığıyla farklı kültürler arasında bir köprü kurulur ve insanlar arasındaki anlayış ve saygı artar."

Fatoş Karaca Beler, 2022-2023 öğretim yılında eylülden bu yana 104 kurs açılarak 1813 kursiyere hizmet verildiğini ifade etti.

Usta öğreticilerin darbuka resitali, kick boks ve tekvando kursiyerlerinin gösterileri ile gitar konserinin ardından Vali Yardımcısı Ağca ve beraberindekiler, sergiyi gezerek bilgi aldı.