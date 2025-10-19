Haberler

Bilecik'te Çukurören Biberi Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bilecik'in Çukurören köyünde düzenlenen 4'üncü Çukurören Biberi Festivali, coğrafi işaret tescilli kırmızı biberin tanıtımı amacıyla yapıldı. Festivale katılanlar, halk oyunları gösterileri ve biber dizme yarışmasıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Bilecik'te, bu yıl 4'üncüsü organize edilen Çukurören Biberi Festivali gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde, yörede yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı biberin tanıtımı amacıyla Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve "biber dizme yarışması" yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, Çukurören biberinin yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle üretildiğini söyledi.

Ürünün yetiştirilmesinde büyük emek sarf edildiğini vurgulayan Vali Sözer, şunları kaydetti:

"Hasadın ardından biberler, köy halkımızın emeğiyle ipliğe dizilerek güneş altında doğal yöntemlerle kurutulmaktadır. Kurutma zamanı geldiğinde köyün sokaklarını ve evlerin önlerini süsleyen kırmızı biber dizileri, hem üretimin hem de köy kültürünün bir simgesi haline gelmiştir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da yerli üretimin önemine değindi.

Çukurören biberinin son yıllarda bilinirliğinin arttığını vurgulayan Ayvalık, "Yöreye özgü biberimizin, artık geleneksel hale gelen festivallerle ilin kültürel mirasında yer alması son derece sevindiricidir. Ürünün rahat pazar bulması, doğru yolda ilerlendiğinin bir göstergesidir." dedi.

Köy Muhtarı Muhittin Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, "en iyi biber yarışması" ödül töreni ve yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
Haberler.com
