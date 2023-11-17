Bilecik'te Çömlek Ustası Salim Yaşar, Mesleğini Gelecek Kuşaklara Aktarıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ve 68 yıldır çömlek ustası olan Salim Yaşar, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise çocuklara yönelik 'Çocuk Çömlek Atölyesi' etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan ve 68 yıldır çömlek ustası olan Salim Yaşar, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından ara tatil döneminde çocukların keyifli zaman geçirmesi adına 'Çocuk Çömlek Atölyesi' etkinliği düzenledi. Küçük sanatçılara kendi elleriyle yaptıkları çömlekler hediye edildi. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik iki ayrı seansta yapılan etkinliğe, İnegöllü miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Minikler maharetlerini sergiledi

Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde yapılan etkinlik sabah 10.00'da başladı. Burada küçük sanatçılar, çömlek ustası Salim Yaşar gözetiminde kendi çömleklerini yaptılar. Etkinlik sırasında çömlek yapımının inceliklerini ustasından öğrenen minikler, toprağa şekil verirken de maharetlerini sergiledi. Onlarca çocuğun katıldığı çömlek atölyesi etkinliği sonunda, çocuklara kendi yaptıkları çömlekler de günün anısına hediye edildi. - BİLECİK