Bilecik'te büyükler iki asırlık arife geleneğinde çocukları şeker ve çikolatayla sevindirdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaklaşık iki asırlık olduğu bilinen arife günü çocuklara şeker dağıtma geleneği devam ediyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaklaşık iki asırlık olduğu bilinen arife günü çocuklara şeker dağıtma geleneği devam ediyor.

İlçe sakinleri "şeker dağıtma" adı verilen gelenek kapsamında arife günü meydanda bir araya geldi.

İkindi namazını kılan büyükler daha sonra sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Etkinliğin ardından yapılan mezarlık ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, AA muhabirine, bu geleneğin, dedeler ile çocuklar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Gelenekle kültürel ve manevi değerlerin çocuklara aktarıldığını belirten Kurt, "Ramazan ayında manevi duyguların coşması anlamında bu geleneklerin yaşatılması önemli. Bununla birlikte diğer gelenek, örf ve adetlerimizi yaşatma noktasında elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de Ramazan ve Kurban Bayramları arifesinde yaklaşık iki asırdır bu geleneğin yaşatıldığını anlattı.

Özden şu ifadeleri kullandı:

"Gurbette bulunan hemşehrilerimiz çocuklarıyla buradaki dostlarının, akrabalarının yanına gelirler. Böyle bir geleneğimizin olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Gelecek kuşaklara aktarılan kültürel bir miras. Böyle bir kaynaşma, mutluluk, kucaklaşmaya vesile olan bir geleneğimiz. Çocuklarımıza farklı bir anı yaşatıyoruz. Güzel bir gelenek ve böyle de sürecek. Bu gelenek unutulmaz."

İstanbul'da yaşayan ve ilçeye bayram ziyaretine gelen Aysun Değirmenci, çocukluğunda katıldığı bu etkinliğe kızını getirdiğini, geleneği onun da yaşamasını istediğini ifade etti.

Şeker toplayacağı için gece uyuyamadığını ve heyecanla beklediğini aktaran Esma Ünsal ise "İlçemizin bu geleneğini çok beğeniyorum. 3 yaşından beri şeker topluyorum. Topladığım şekerleri arkadaşlarıma veriyorum, ben de yiyorum." diye konuştu.