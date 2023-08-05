Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri Kum Boyama Etkinliği

Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri'nin ilk etkinliği kum boyaması, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Etkinliğe 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katıldı ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri'nin ilk etkinliği kum boyaması, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleşti.

Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri'nin kapsamında gerçekleştirdiği kum boyama etkinliği 5-8 yaş aralığında çocukların katıldı. Halka açık olan bu etkinlikte, çocuklar renkli görüntüler ortaya çıktı. 9 Eylül tarihine kadar devam edecek birbirinden eğlenceli, farklı, öğretici pek çok etkinlik halka açık bir şekilde hizmet vermeye devam edeceği öğrenilirken, kayıtlar Bilecik Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılmakta olduğu bildirildi. - BİLECİK