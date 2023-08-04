Bilecik Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde 'Sürdürülebilir Sanat Hikayeleri' Sergisi

Bilecik Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 'Sürdürülebilir Sanat Hikayeleri' adlı sergi büyük ilgi gördü. Sergi, sanatçı Murat Negiz tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan tabloları içeriyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sergiyi ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan bu anlamlı sergiye tüm vatandaşları davet etti.

Bilecik Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerinin beğenisine sunulan 'Sürdürülebilir Sanat Hikayeleri' adlı sergiye büyük ilgi gördü.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde Murat Negiz'in hazırlamış olduğu 'Sürdürülebilir Sanat Hikayeleri' adlı sergiyi ziyaret etti. Sanatçı Murat Negiz geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlamış olduğu tabloları Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde halkla buluşturdu. Sergiye ziyaretini gerçekleştiren Başkan V. Subaşı, "Sanatçımız Murat Negiz'in geri dönüştürülebilir malzemelerle yapmış olduğu bu anlamlı sergiyi ziyaret ettim. Geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan bu anlamlı sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi. - BİLECİK