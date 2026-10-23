Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beyrut'taki Milletler Günü Festivali'nde Yunus Emre standı yoğun ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Milletler Günü Festivali'nde Türk kültürü ve mutfağı tanıtıldı. Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün standında baklava, simit ve Türk kahvesi ikram edildi; ebru sanatı da tanıtılarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Milletler Günü Festivali'nde Türk kültürü ve mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Beyrut Valiliği ve Belediyesinin birçok ülkenin katılımıyla kentin ana meydanında düzenlediği festival, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda katılımcı ülkelerin geleneksel yemekleri, yöresel kıyafetleri ve kültürlerini yansıtan ürünleri sergilendi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün standı, festivalin en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu. Stantta ziyaretçilere baklava ve simit gibi Türk mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi ikram edildi.

Türk kültürünün geleneksel sanatlarından ebrunun da tanıtıldığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, katılımcı ülkelerin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Anne alışverişe gitti, minik kızı ölümden komşular kurtardı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek maaş hesabı

Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek maaş hesabı
Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama

Diyanet Vakfı, tartışma yaratan iddialara net yanıt verdi
İstanbul Cevizlibağ'da kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı

Trafikte korku dolu anlar kamerada
CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! Kösedağ'ın ardından Köymen de Yeni Parti'de

İstanbul'da Yeni Parti'ye bir belediye daha
Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt

Sergen Yalçın'a hayırlı olsun dedi, ardından sitem etti