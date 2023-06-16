Beypazarı Şehit Üsteğmen Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden müzik dinletisi
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Beypazarı Şehit Üsteğmen Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yaz tatili öncesi okulun son gününde müzik dinletisi gerçekleştirdi. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programında, ritim gösterisi, klasik piyano ve koro dinletisi gerçekleştirildi, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.
Beypazarı Şehit Üsteğmen Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yaz tatili öncesi okulun son gününde müzik dinletisi gerçekleştirdi.
"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programında, ritim gösterisi, klasik piyano ve koro dinletisi gerçekleştirildi, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.
Etkinlikte konuşan okul müdürü Fatih Erdoğan, müzik öğretmenlerinin organizasyonuyla öğrencilerin hazırladığı konserin gelirlerinin deprem bölgesindeki kardeş okullara gönderileceğini söyledi.
Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Arıkan ile davetliler katıldı.