Beypazarı Şehit Üsteğmen Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden müzik dinletisi

Beypazarı Şehit Üsteğmen Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yaz tatili öncesi okulun son gününde müzik dinletisi gerçekleştirdi. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programında, ritim gösterisi, klasik piyano ve koro dinletisi gerçekleştirildi, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.