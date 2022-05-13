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Beypazarı'nda uçurtma şenliği düzenlenecek

AA - Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
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Beypazarı'nda uçurtma şenliği düzenlenecek

Beypazarı Belediyesince 19 Mayıs'ta uçurtma şenliği organize edilecek.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesince 19 Mayıs'ta uçurtma şenliği organize edilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında, Hıdırlık Tepesi'nde gökyüzünün uçurtmalarla renkleneceğini belirtti.

Vatandaşları 19 Mayıs'ta buraya beklediklerini bildiren Karadede, "Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenliyoruz. Uçurtma uçurmayı sevenleri 19 Mayıs'ta ilçenin harika bir mesire ve cam terasının bulunduğu Hıdırlık Tepesi'ne davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadede, şenlik kapsamında uçurtma yarışması ile çeşitli animasyon gösterileri, konser, halk oyunları gösterisi, yarışmalar ve açık havada sinema gösterimi gibi etkinliklerin de düzenleneceğini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat

Gençlik Haftası, Beypazarı, gençlik, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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