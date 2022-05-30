Beypazarı'nda lise öğrencilerinin eserleri sergileniyor - Haberler

Beypazarı'nda lise öğrencilerinin eserleri sergileniyor
AA - Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
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Beypazarı'ndaki Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan Görsel Sanatlar Sergisi, okulda açıldı.
Beypazarı'ndaki Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan Görsel Sanatlar Sergisi, okulda açıldı.
Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da katıldı.
Sergide farklı tekniklerle yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat