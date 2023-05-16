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Beypazarı'nda 'Hacet Bayramı' etkinliği düzenlenecek

Beypazarı'nda "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlenecek

Kültür Sanat Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Mayıs Cumartesi günü "Hacet Bayramı" etkinliği gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Mayıs Cumartesi günü "Hacet Bayramı" etkinliği gerçekleştirilecek.

Depelarkası Dernek Başkanı Bekir Demir, yaptığı açıklamada, Erenler Türbesi'nin bulunduğu bölgede etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Etkinliğe, Yıldız, Nuhhoca ve Hamzalar mahallesi muhtarlıkları ve halkının da destek verdiğini belirten Demir, "27 Mayıs cumartesi günü öğlene kadar türbede din görevlilerimiz mevlit okuyacak, dualar yapılacak. Ardından da vatandaşlarımıza ikramda bulunacağız." dedi.

Demir, türbenin bulunduğu bölgede yaptıkları çalışmaları da anlatarak, ilçe halkını etkinliğe davet etti.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat

Beypazarı Ankara Kültür Sanat Haberler

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