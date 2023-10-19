Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 100. yılı değerlendirildi
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Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 100. yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Cumhuriyet bayramlarının geçmişten günümüze araştırıldığı ve daha görkemli kutlamalar için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 100. yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz katıldı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla ilçe genelinde geçmişten günümüze Cumhuriyet bayramları araştırılırken, kutlamalarının daha görkemli yapılması yönündeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.