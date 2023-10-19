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Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 100. yılı değerlendirildi

Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 100. yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Cumhuriyet bayramlarının geçmişten günümüze araştırıldığı ve daha görkemli kutlamalar için çalışmaların sürdüğü belirtildi.