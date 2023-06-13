Beyoğlu Sinema ve Oyunculuk Akademisi ilk mezunlarını verdi

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Beyoğlu Sinema ve Oyunculuk Akademisi (BSO), ilk dönem mezunlarını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen BSO gala ve kapanış programında genç ve tecrübeli sinemacılar bir araya geldi.

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezinde düzenlenen Beyoğlu Sinema ve Oyunculuk Akademisi (BSO), ilk dönem mezunlarını verdi.

Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen BSO gala ve kapanış programında genç ve tecrübeli sinemacılar bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi Müdürü Eşref Gürsul, ülke genelinde tüm gençlik merkezlerine örnek olacak nitelikli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Gürsul, derinlikli bir etkinlik ve eğitimi gençlere kazandırmaktan heyecan duyduklarını belirterek, ilk yıl 4 kısa film üreterek, sektörün beğenisine sunduklarını vurguladı.

Merkezde üretilen eserlerin Bakanlık adına festival ve benzeri platformlarda yarışacağını kaydeden Gürsul, bu alanda daha nitelikli projeler hayata geçirme sorumluluğu yüklendiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşcu ise ilklerin her zaman çok önemli olduğunu belirterek, gençlerin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve hizmet taleplerine her daim destek vereceklerini kaydetti.

Katılımcılara fidan sertifikası takdim edildi

"Anahtar", "Bir Şey Olmaz", "Benim Güzel Arkadaşım" ve "Öğleden Sonra" adlı kısa filmlerin gösterildiği etkinlikte ayrıca öğrenci, oyuncu ve eğitmenlerin yanı sıra akademiye katkı sunanlara plaket ve sertifika verildi. Katkıda bulunanların adına deprem bölgesinde dikilen fidanların sertifikaları da takdim edildi.

Programa Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, sinema yazarı Suat Köçer, yönetmen Tülay Gökçimen, senarist Ayşe Şener ve oyuncu Haydar Şişman ile medya, sinema ve sanat camiasından isimler katıldı.

"Oyunculuk Atölyesi" ve "Sinema Atölyesi" olarak iki kategoride gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 60 genç katıldı.

Gençlere, "Pratik Sahne ve Oyunculuk", "Senaryo Yazarlığı", "Yönetmenlik", "Görüntü Yönetmenliği ve Sinematografi", "Kurgu-Montaj-Ses-Işık Teknikleri Eğitimleri", "Dramaturji", "Yapım-Set ve Uygulama" eğitimleri verildi.