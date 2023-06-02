Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali Galata Meydanı'nda başladı. Eski plaklardan, kitaplara, dergilerden, arşiv fotoğraflara kadar birçok ürünü satışa sunan sahaflar 11 Haziran'a kadar kitapseverleri bekliyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali Galata Meydanı'nda başladı. Eski plaklardan, kitaplara, dergilerden, arşiv fotoğraflara kadar birçok ürünü satışa sunan sahaflar 11 Haziran'a kadar kitapseverleri bekliyor. Açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Düşünce, fikir, edebiyat alanında ve bugün her anlamda kitapla büyüyen bir gençlik arzu ediyoruz. Teknolojinin geldiği noktada kitapla irtibatını hiç koparmayan çocuklar ve gençler yetiştirmeliyiz' dedi.

Festivalin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara katıldı.

YILDIZ: KİTAPLA BÜYÜYEN BİR GENÇLİK ARZU EDİYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Kitap medeniyetimizin temeli, o anlamda biz çocuklarımızı kitaplarla büyütmeyi ilke edinmiş milletiz. Düşünce, fikir, edebiyat alanında ve bugün her anlamda kitapla büyüyen bir gençlik arzu ediyoruz. Teknolojinin geldiği noktada kitapla irtibatını hiç koparmayan çocuklar ve gençler yetiştirmeliyiz. Onun için bende belki okuyamadığım yüzlerce, binlerce kitabı edinmeyi neredeyse alışkanlık haline getirdim. Bazen 'Bu kadar kitap okuyabilecek misin" sorusuna bazılarını ben, bazılarını çocuklarım, torunlarım, bazılarını ise torunlarımın çocukları okuyacak şekilde izah ediyorum. Oku emriyle başlayan büyük bir medeniyetimiz var ve her geçen gün kitap sayısı, okuyan sayısı artıyor. Sahaf festivalleriyle bu teşvik edici rolümüzü belediye olarak önemsiyoruz. Kitap-sahaf festivalimizi Pandemi dolayısıyla iki yıl yapamadık. Bu yıl tarihi bir mekanda Galata Kulesi'nde, kitap severleri, sahaf dostlarını kitapla buluşturuyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte kitabı sevme ve okuma konusunda Beyoğlu Belediyesi olarak yoğun bir gayretteyiz? dedi.

İŞLİ: GELENEKSELLEŞMİŞ BİR FESTİVALDİR

1987 yılından beri Beyoğlu'nda sahaflık yapan esnaf Emin Nedret İşli de ?Bu festivalin 14'üncüsü gerçekleştiriliyor. Bu Beyoğlu'nda gelenekselleşmiş bir festivaldir. Sağ olsun Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız bey, buradaki mekanda 14 esnaf arkadaşımızı davet etti ve biz de bu bölgede kitap ticaretiyle, sahafiye işleriyle uğraşan arkadaşlar olarak bu mevcut stantlara yerleştik. Bugün ilk gün, açılışı yapılacak. Önümüzdeki hafta Pazar günü akşamına kadar burada plaklarla, kitaplarla, dergilerle, eski kitaplarla, Osmanlıca eserlerle ticari faaliyetimizi ve meraklılarına bu tür malzemeyi sunmaya çalışacağız? diye konuştu.

BEKTAŞ: KÜTÜPHANECİ GÖREVİNDE BULUNUYORLAR

Sahaf Festivaline gelen İlknur Bektaş ise tarih yazarı olduğunu ifade ederek ?Üzerinde hikayeleri hissettiren ve aradığımız kitapları bulmak için sahaflar bizim için bulunmaz bir nimet. Keşke daha çok olsa ve daha çok vakit ayırabilsek. Benim Milli Mücadele üzerine 10 kitabım var. İnanın hepsinde sahaf dokunuşları var. Çünkü aradığım kaynaklar için sahaflara geldiğimde öneri yaparak kütüphaneci görevinde bulunuyorlar. Ulaşılmaz kitapları da en son kimde olduğunu hatırlayıp sizi yönlendirebiliyorlar? ifadelerini kullandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışın ardından sahafları gezdi.