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Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi Beyoğlu'na bayramda akın eden vatandaşlar İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerine yoğun ilgi gösterdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - Beyoğlu'na bayramda akın eden vatandaşlar İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerine yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu. Bayramda Beyoğlu'na gelen vatandaşlar müzisyenlerle yoğun ilgi gösterirken hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Kültür Sanat, Haberler

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