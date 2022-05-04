Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi Beyoğlu'na bayramda akın eden vatandaşlar İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerine yoğun ilgi gösterdi.
BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi
İSTANBUL - Beyoğlu'na bayramda akın eden vatandaşlar İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerine yoğun ilgi gösterdi.
İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu. Bayramda Beyoğlu'na gelen vatandaşlar müzisyenlerle yoğun ilgi gösterirken hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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