Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları festivali çerçevesinde ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, sahne aldı. Festival kapsamında düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılar, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca, Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinin hazırladığı klip de büyük alkış aldı.

Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları festivali sürüyor

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları festivali çerçevesinde ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, sahne aldı.

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü'nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival çerçevesinde düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını vatandaşlar için seslendiren ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı. Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden oluşan "Yeryüzü Çocukları"nın Hatay-Defne'deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü olarak Hatay'da tek yürek olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde de umudun tohumlarını atmaya devam ederek, dayanışmanın da tohumlarını ekeceğiz" dedi.