Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Etkinliklerde klasik müziğin önde gelen isimleri sahne alacak.

Beylikdüzü Belediyesince bu yıl sekizincisi düzenlenen "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri", 21-23 Temmuz arasında müzikseverlerle buluşacak.

Yaşam Vadisi 1. Etap'taki 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde klasik müziğin önde gelen isimleri ağırlanacak.

Bugünkü açılış konserinde şef Doç. Batuhan Uzgören yönetiminde İSP Oda Orkestrası sahne alacak. Genç mezzosoprano Eylül Elif Arslan'ın konuk sanatçı olarak katılacağı konser 21.00'da başlayacak.

Festivalin ikinci gününde yarın Fly Quartet grubu genç mezosoprano Seda Taşpınar ile konser verecek.

Festivalin son gününde ise Yüksek Sadakat grubu, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) ile sahneye çıkacak.