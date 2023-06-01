Beylikdüzü Belediyesi, ArtContact İstanbul 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda Sanatseverlerle Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi, ArtContact İstanbul 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda resim ve heykel seçkisiyle katıldı. Fuarda, 40 ülkeden sanatçıların eserleri görücüye çıktı. Sanatseverler, Beylikdüzü Belediyesi'nin resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye kazandırdığı 14 eseri de ziyaret edebilecek. Galeri Beylikdüzü de fuarda yer aldı ve Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu'ndan bir kesit sunan seçkisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beylikdüzü Belediyesi, 'ArtContact İstanbul 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda üçüncü kez sanatseverlerle bir araya geldi. 40 ülkeden sanatçıların eserlerinin görücüye çıktığı fuara, Beylikdüzü Belediyesi de resim ve heykel seçkisiyle katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Resim ve Heykel Seçkisi, ArtContact İstanbul 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda; 100'e yakın katılımcı, bin 500'ün üzerinde sanatçı, 4 bin 500'e yakın eser ve 40 ülkeden sanatçıların eseri görücüye çıktı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sanat fuarında Beylikdüzü Belediyesi'nin resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye kazandırdığı 14 eser yer alıyor. Sanatseverler eserleri 4 Haziran 2023 tarihine kadar 11.00 ile 20.00 saatleri arasında stant B-06'daki alanda ziyaret edebilecek.

Galeri Beylikdüzü de ArtContact İstanbul fuarına bu yıl ilk kez katılarak 17 sanat eseri ve atölye çalışmalarından elde edilen eserlerle fuardaki yerini aldı. Sanat fuarında, Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu'ndan bir kesit sunan "Kadın, Demokrasi ve Özgürlük" temalı seçki, stant A-15'deki alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.