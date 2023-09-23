Beykoz'da zengin cam sokağı ile cam gösterileri ve ünlü sanatçıların konserlerinin yer aldığı '2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali' başladı. Festival, Beykoz sahil etkinlik alanında düzenleniyor ve 10 gün sürecek.

- Beykoz 2. Uluslararası Cam Festivali 'İkilem' konseriyle başladı

İSTANBUL - Beykoz'da zengin cam sokağı ile cam gösterileri ve ünlü sanatçıların konserlerinin yer aldığı "2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali" Beykoz sahil etkinlik alanında başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin Osmanlı'dan kalan köklü camcılık geleneğine dikkat çekmek ve cam sanatını geleceğe aktarmak amacıyla bu yıl 2.'si düzenlenen '2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali', Beykoz sahili etkinlik alanında kapılarını ziyaretçilere açtı. İlçedeki camcılık geleneğinin yaşatılması ve yeni sanatçıların teşvik edilmesini hedefleyen festival, 22 Eylül Cuma günü başlayıp, 1 Ekim tarihine kadar devam edecek. Beykoz'da 10 gün sürecek festival İkilem konseriyle başladı. Binlerce hayranıyla Beykoz'da buluşan İkilem grubu, festivalin ilk gününde en sevilen şarkılarını Beykozlular için söyledi. Festivalin ilerleyen dakikalarında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İkilem grubu solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş'e festivale katılım gösterdikleri için teşekkür çiçeği takdim etti.

"Herkesi bekliyoruz "

Uluslararası Cam Festivali'nde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "camın Beykoz'daki hikayesi üç asır önceye dayanıyor.Osmanlı döneminde bin kişinin çalıştığı fabrika vardı. Sonrasında bu fabrikalar çalışamaz hale geliyor. Mustafa Kemal Şişe Cam'ın kurulmasında önemli rol oynuyor. 100 yıl önce camın hikayesi tekrardan yazılıyor. Beykoz'a çok şey verdi ama çok şeyler de aldı. Bu festivallerle camın tekrardan ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Bu festivali ikinci defa düzenliyoruz" dedi.

"Çok heyecanlıyız"

Konsere katılım gösteren şarkıcı Serhat Karan, "çok heyecanlıyız. Festivalin ikincisi düzenleniyor. Beykoz'da ilk defa sahne alacağız. Her şey çok" dedi.

İkilem grubunun diğer solisti Uğur ateş, "Çok değişik ve güzel bir festival. Beykoz güzel bir yer. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz" dedi.