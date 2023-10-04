Beyin felci geçiren Azad Özdemir'in ikinci kitabı yayımlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve doğumu esnasında beyin felci (Serebral Palsi) geçiren Azad Özdemir'in yazdığı "Kanayan Yüreğim" isimli ikinci kitabı yayımlandı.

İlk kitabı "Engelsiz Hayatlar" ismiyle 2020 yılında yayımlanan 22 yaşındaki bedensel engelli Azad Özdemir, doğuştan var olan hastalığından dolayı rahat hareket edemiyor, yürüyemiyor ve konuşamıyor. 10 yaşındayken babası, annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle evde eğitim alan ve 18 yaşına kadar eğitimine devam ederek okuma yazmayı öğrenen Azad Özdemir, bilgisayar ile telefon aracılığıyla yazılı olarak duygularını ifade ederken, 19 yaşında ilk şiir kitabını, 22 yaşında da ikinci şiir kitabını çıkardı.

Hastalığı nedeniyle 22 yıldır var olan bedensel engelinden dolayı dışarı çıkamayan ve rahat hareket edemeyen Azad Özdemir, gününü televizyon izleyerek, kitap okuyarak, şiir yazarak ve fizik tedavi hareketlerini tekrarlayarak geçiriyor. Azat'ın babası Mahsun Özdemir, "Azat İstanbul'da dünyaya geldi. Doğumu esnasında yanlış müdahaleden kaynaklı oksijen yetmezliğinden dolayı beyin felci yani Serebral Palsi (SP) teşhisi konuldu. Azat İstanbul'da uzun süre tedavi gördü. Sonra memleketimize geldik ve Tatvan'daki bu evimize yerleştik. Azad, 10 yaşındayken evde özel eğitim almaya başladı. Annesi, ben ve öğretmenlerinin desteğiyle 18 yaşına kadar eğitime devam etti. Hastalığından dolayı rahat hareket edemiyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Duygularını da bir şekilde dile getirmek istiyordu ancak konuşamadığı için zorlanıyordu. Bilgisayar klavyesini kullanarak yazı yazmaya başladı. Evde derslerine devam ederken, bilgisayara yazı yazarak kendisini geliştirdi. Cümleler ve mısralar oluşturmaya başladı. Sonrasında kendisini bu konuda daha da geliştirerek şiir yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri kaydetti ve 2020 yılında 'Engelsiz Hayatlar' adlı birinci şiir kitabını baskıya verdik. Bu yazdığı 'Kanayan Yüreğim' adlı ikinci şiir kitabını da baskıya verdik. Film, haber ve sosyal medyaya da merakı olan Azat, 2017 yılında kısa bir film çekiminde de rol almıştı. Ayrıca, sosyal medya aracılığıyla bir dergi sayfası açmış, orada da yazıyor. Tiyatroya da merakı olan Azat, bu alanda da çok sayıda aktivitede yer aldı. İlçemizdeki ilgili kurumların Azat gibi özel insanlara yönelik ortamları oluşturmasını ve etkinlikler düzenlemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Annesi Mürşide Özdemir ve babası Mahsun Özdemir'in desteğini her zaman aldığını belirten Azat Özdemir ise biraz konuşmaya çalışarak ve biraz da yazarak kendisini ifade ederken, "Ben yazarlığa ve haberlere merak saldım. Şiir kitabı yazıyorum, sosyal medyada bir dergi açtım ve haber de yazıyorum. Sanatçıları izlerken sanata ilgim oluştu. Hedefim ileride kafe açmak ve tiyatro oyununda oynamak" dedi. - BİTLİS