Berlin Kültür Festivali Başladı

Almanya'da çeşitli ülkelerin bir araya gelerek kültürlerini tanıttığı Berlin Kültür Festivali büyük ilgi gördü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1996 yılından beri her yıl düzenlenen Berlin Kültür Festivali pandemi nedeniyle 3 yıl aranın ardından sokak festivalleriyle başladı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Berlin'in Kreuzberg semtinde düzenlenen festivalde Almanya kültürünün yanı sıra farklı ülkelerdeki kültürel zenginlik tanıtıldı. 4 gün sürecek festivalde, kentte yaşayan farklı milletlerden ve kültürlerden gruplar, kendi kültürel zenginliklerini sunma fırsatı buldu. Kurulan 300'ün üzerinde stantlarda, dünyanın dört bir yanından yiyecek, içecek, el sanatları, renkli giysiler ve takılar misafirlerin beğenisine sunuldu. Yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin'de Türkçe müzikler ve Türk mutfağı da festivalde yerini aldı.

Görsel şölen yaşanacak

Girişin ücretsiz olduğu festivale katılanlar, kurulan 4 farklı büyük sahnede, 4 gün boyunca Anadolu cazından Afrobeat'e ve Japon fusion müziğinden mestizo müziğine ve Balkan ritimlerine kadar çeşitli müzik gruplarını, dinleme ve bu müzikler eşliğinde dans edip eğlenme fırsatı bulacak. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 100 müzik grubunun sahne alacağı festival, pazar günü gerçekleştirilecek danslı ve müzikli geçit töreniyle en kalabalık gününü yaşayacak. Geçit töreninde yaklaşık 5 bin civarında dansçı, müzik eşliğinde rengarenk kültürel kostümlerini giyip yüz binlerce izleyicinin arasından dans ederek geçecek. Brezilya sambasından, Çin'e özgü aslan dansına kadar çeşitli dans gösterilerinin yapılacağı festival, pazartesi günü öğle saatlerinden sonra sona erecek.

Berlin Festivali, her yıl mayıs ayı sonlarına doğru, Hıristiyanlığın dünyaya karşı vazifelerinin başladığı gün olarak kabul edilen Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramında gerçekleştiriliyor.

Almanya'da pazartesi gününün resmi dini tatil olması nedeniyle pek çok turist festivali takip etmek üzere Berlin'e akın ediyor. - BERLİN