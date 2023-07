Benjamin Clementine, PSM Loves Summer konserinde müzikseverlerle buluşacak

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, şair ve multi enstrümantalist Benjamin Clementine, PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi kapsamında 12 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, sağlık problemleri ve maddi imkansızlıklar içinde sokaklarda başladığı müzik kariyerini 2015 yılında tüm zorluklara rağmen çıkardığı ilk albümü "At Least for Now" ile başarı yakalayan Clementine, Mercury ödülüne değer görüldü.

Aynı zamanda Ivor Novello Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan sanatçı, 2019'da Fransız hükümeti tarafından "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" seçildi ve kısa sürede müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Benjamin Clementine, ikinci albümü "I Tell A Fly" ile başarısını sürdürürken Barbican Centre'da albümün adını taşıyan "Benjamin Clementine: I Tell A Fly'" adlı performansıyla beğeni topladı.

Sanatçı ayrıca 2019'da yılın en popüler filmlerinden olan "Joker"de kullanılan "London" parçasıyla bilinirliğini arttırdı.

Son albümü "And I Have Been" ile sevenleriyle buluşan büyük festivallerin yanı sıra dünyanın en saygın sahnelerinde performanslar sergiledi.