Benİstanbul Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor

Her yıl 100'e yakın amatör fotoğrafçının katılımı ile gerçekleşen"Benİstanbul" Fotoğraf Sergisi CKM-Caddebostan Kültür Merkezi'nde 16-23 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi; 2019, 2020, 2021 yılları içerisinde İstanbul'da çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergide, çekilen fotoğraflarla İstanbul'un tarihi, çağdaş, ve gelişen yüzünü belgelemek, tüm dünyaya ve gelecek kuşaklara aktarılacak bir arşiv oluşturuluyor. CKM-Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide Nilüfer Kuzu Uluevren'in de 2 adet fotoğrafı yer alacak.

SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR SERGİLENİYOR

Her bir katılımcının kendi gözünden kendi İstanbul'unu fotoğrafladığı proje, mimari, portre, an, sokak ve belgesel gibi her türlü konuya açıktır. Siyah/beyaz, renkli, dikdörtgen, kare gibi çeşitli formatlarda çekilen tüm fotoğraflar, bir yıl boyunca projenin yaratıcısı ve yöneticisi Niko GUIDO tarafından değerlendirilir, yıl sonunda seçilen fotoğraflarla bir sergi açılıyor ve kitap çıkartılıyor.