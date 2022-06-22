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Benİstanbul Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor

Haberler.com - Ecem Altan - Kültür Sanat
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Benİstanbul Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor

70 fotoğraf sanatçısın 91 fotoğrafıyla "Benİstanbul" Fotoğraf Sergisi CKM-Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. 16-23 Haziran tarihleri arasında yapılan sergide Nilüfer Kuzu Uluevren'in de eserleri yer alacak.

Her yıl 100'e yakın amatör fotoğrafçının katılımı ile gerçekleşen"Benİstanbul" Fotoğraf Sergisi CKM-Caddebostan Kültür Merkezi'nde 16-23 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi; 2019, 2020, 2021 yılları içerisinde İstanbul'da çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergide, çekilen fotoğraflarla İstanbul'un tarihi, çağdaş, ve gelişen yüzünü belgelemek, tüm dünyaya ve gelecek kuşaklara aktarılacak bir arşiv oluşturuluyor. CKM-Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide Nilüfer Kuzu Uluevren'in de 2 adet fotoğrafı yer alacak.

SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR SERGİLENİYOR

Her bir katılımcının kendi gözünden kendi İstanbul'unu fotoğrafladığı proje, mimari, portre, an, sokak ve belgesel gibi her türlü konuya açıktır. Siyah/beyaz, renkli, dikdörtgen, kare gibi çeşitli formatlarda çekilen tüm fotoğraflar, bir yıl boyunca projenin yaratıcısı ve yöneticisi Niko GUIDO tarafından değerlendirilir, yıl sonunda seçilen fotoğraflarla bir sergi açılıyor ve kitap çıkartılıyor.

Benİstanbul Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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