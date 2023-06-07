Benim Eserim Senaryo Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 'Benim Eserim' senaryo yarışması için başvurular 1 Ağustos'a kadar alınacak. Yarışmanın amacı telif hakları konusunda farkındalık yaratmak.

"Benim Eserim" senaryo yarışmasına 1 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkısıyla düzenlenen yarışma ile telif hakları konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

İlki 2019'da yapılan "Benim Eserim" projesi kapsamında sinemada 'asıl eser sahibi' olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi hakları konusunda birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler düzenlendi, bilgilendirme toplantıları yapıldı.

"Telif Hakları" konulu senaryo yarışmasına başvuruların alınmasına başlandı. Başvuru süresinin 1 Ağustos'a kadar devam edeceği yarışmada, ilk üçe giren eserlerin çekimi SETEM tarafından gerçekleştirilecek.

Jürinin değerlendirmesi sonucu birinci olan eser için 5 bin lira, ikinci olan eser için 3 bin lira, üçüncü olan eser için de 2 bin lira ödül verilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.setem.org.tr adresinden ulaşılabilir.