Bengü Erzurum'da sevenleriyle buluştu Palandöken Kültür Yolu Festivali ikinci gününde de hız kesmediERZURUM Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde yine birbirinden güzel etkinlik ve programlara imza atıldı.

Bengü Erzurum'da sevenleriyle buluştu

Palandöken Kültür Yolu Festivali ikinci gününde de hız kesmedi

ERZURUM Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde yine birbirinden güzel etkinlik ve programlara imza atıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 11 şehirde düzenlenmekte olan "Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali, tüm coşkusuyla sürüyor.

Sergilerden, bando gösterilerine, çocuk etkinliklerinden sohbetlere, gastronomi etkinliklerinden konserlere kadar binlerce kişi şehrin dört bir köşesinde festivalle buluşmanın keyfini yaşıyor. 19 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen Palandöken Kültür Yolu Festivali, 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Erzurum'un geleneksel kültürünü yaşatan mekanlardan biri olan Hemşin Pastanesi, festivalin ikinci gününde buluşma noktalarından biri oldu. Piyano dinletisi, Cam Sanatçısı Aynur Cam Bayram Atölyesi, Erzurumlu Aşıkların konseri, çocuk etkinlikleri, tasavvuf müziği dinletisi ve Bengü konseri ve daha bir çok etkinlik ile Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü dolu geçti.