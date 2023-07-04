Ben Anadolu oyunu Nysa Antik Kenti'nde izleyiciyle buluşacak
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Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu Ben Anadolu oyunu, Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde izleyiciyle buluşacak. Gösterim, 8 Temmuz'da 21.00'de İş Sanat Antik Sahne'de gerçekleşecek. Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunda Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.
"Ben Anadolu" oyunu, Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde izleyiciyle buluşacak.
İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da 21.00'de gerçekleşecek.
Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören eser, öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenecek.
Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan üstlendi.
Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.