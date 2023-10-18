Belgeselci Alp Armutlu'nun 'Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş Belgeseli' Kasım Ayında İzleyiciyle Buluşacak

Belgeselci Alp Armutlu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve kahraman Türk Ordusu'na ithaf ettiği 'Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş Belgeseli' dijital platformlarda kasım ayı içinde izleyiciyle buluşacak.

Belgeselci Alp Armutlu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve kahraman Türk Ordusu'na ithaf ettiğini belirttiği "Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş Belgeseli' dijital platformlarda kasım ayı içinde izleyiciyle buluşacak.

Belgeselci Alp Armutlu, Yönetmenler Nazım Doğan ve Sinan Çevik, Anadolu kadınının gözünden tarihe yeni bir sayfa açan "Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi Belgeseli"nin ardından bu kez Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli ile seyircinin karşısına çıkıyor.

"Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli", Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 km'lik yolunu konu alıyor. Alp Armutlu, belgeselinde NUTUK ışığında ilerlerken, hem güzergah üzerindeki yerel halkın Kurtuluş Savaşı'na dair sözlü tarihini belgeliyor hem de 100 yıl sonra büyük destanın belleklerdeki izdüşümünü yansıtıyor.

KASIMDA İZLEYİCİ İLE BULUŞUYOR

Alp Armutlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve kahraman Türk Ordusu'na ithaf ettiğini belirttiği "Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş" belgeseli için "Zaferin Yolu'nun Anadolu topraklarında nereden geçtiğini anlamak ve anlatmak için beyaz perdeye taşıdığımız bu filmle 100 yılın kahramanlarının ölüm - kalım mücadelesinde; Mustafa Kemal'in manasını, liderliğini ve onun stratejik hareketlerini birlikte keşfedeceğiz" diyor.

Armutlu'nun 2 yıl boyunca yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek 30'dan fazla şehirde yaptığı araştırmalar sonucu hayat verdiği belgesellerden ikincisi Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş dijital platformlarda kasım ayı içinde izleyici ile buluşacak.