Belgesel Yarışmasından Belgesel Çıkarıldı

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı. Demirci, karara, 'Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan Belgesel Sinemaya bir darbedir' sözleriyle tepki gösterdi.

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı. Demirci, karara, "Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan Belgesel Sinemaya bir darbedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldığını duyurdu. Festival yönetiminin, belgeseli seçkiden çıkarma gerekçesi olarak belgeseldeki bir karakterinin yargı sürecinde olmasını gösteridiğini paylaşan Demirci, kararı belgesel sinemaya bir darbe olarak niteledi.

Nejla Demirci'nin bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"KESİNLEŞMİŞ HERHANGİ BİR YARGILAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan Kanun Hükmü/The Decree belgeselimiz ani bir karar ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden kaldırıldı. Doktor Yasemin Demirci ve Öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama söz konusu değilken festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor.

"AYM, ESERİMİ İFADE, BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRDİ"

Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebep ile yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi (AYM), eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi. Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60. yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığı ile ilgilidir.

"FİLMİN KALDIRILMA GEREKÇESİ ALDATMACADIR"

Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır. Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali'dir."