Belediye Başkanı Vidinlioğlu: "Türk Dünyası Günleri'nde 40 bin kişiyi ağırladık" - Haberler

Belediye Başkanı Vidinlioğlu: "Türk Dünyası Günleri'nde 40 bin kişiyi ağırladık"

Türk Dünyası Günleri'nden sonra Kastamonu'ya gelen turist sayısı ikiye katlanacak

KASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, üç gün süren Türk Dünyası Günleri'nde 40 bin kişiyi şehirde ağırladıklarını belirterek, pandeminin ardından yaptıkları bu tanıtımla Kastamonu'ya gelen turist sayısının iki katına çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Kastamonu'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri sona erdi. Üç gün süren etkinlikler çerçevesinde 28 ülke ve özerk bölgeden Türk Cumhuriyetleri Kastamonu'da kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle kültürlerini tanıttı. Yoğun ilginin olduğu Türk Dünyası Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 40 bin kişinin etkinliklere katıldığını söyledi.

"Kastamonu'nun bu birlikteliğe ev sahipliği yapması gurur verici"

Dolu dolu bir üç gün geçirdiklerini anlatan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Hem işin gösteri kısmı çok muhteşemdi, hem sanatçılarımız çok muhteşemdi, hem bu cumhuriyetlerimizden ve özerk bölgelerimizden gelenler, yöresel kıyafetleriyle Türk kültürünün en güzel örneklerini verdiler, hem de işin ilmi ayağı olsun diye Üniversitemizdeki panellerle de bu süreci destekledik. Bu Türkiye'de bir ilk. Onlar için hepsi sanki yıllardır görmedikleri, eşlerini dostlarını akrabalarını, görmüş gibi sıcaklıkla geldiler burada kucaklaştık. Sanki amcaoğlu, dayıkızı gelmiş de onlarla kucaklaşmışız gibi sıcak ilişkiler içerisinde olduk. Bu Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir etkinlik oldu. Çünkü bizim daha önce yaptığımız etkinlikler çok daha küçük bütçeler ve az katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdi. Bu çok daha büyük bir organizasyon oldu. Yaklaşık 27 ülkeden özerk bölgeden gelenler oldu. Onlarla kucaklaştık. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Bunu geleneksel hale getirirken de yıldan yıla olmasından ziyade araya bu cumhuriyetlerimizden gelen sevgili kardeşlerimizi bazı etkinliklere çağırıp, yıl içerisinde birkaç etkinlik düzenlemeyi umuyorum. Bu konuda çalışma yapacağız. Araya çok fazla zaman girmemeli. Özellikle bu etkinliğin anlamı, Türk Devletleri Teşkilatı kurulduktan sonra çok daha fazla oldu. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulmasının arkasından Kastamonu'nun böyle bir kurultaya böyle bir birlikteliğe ev sahipliği yapması Kastamonu için çok büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Mutlu ve gururluyuz. Daha nicelerini inşallah birlikte yaparız. 3 günün doluluğunun ardından oturup bir değerlendirme yapacağız. Eksikliklerimiz oldu mu ilave yapmamız gereken şeyler var mıydı bunları değerlendireceğiz. İnşallah bunda sonra da üzerine koya koya bu tarz etkinlikleri arttırarak devam edeceğiz" dedi.

"40 bin kişiyi Kastamonu'da ağırladık"

Pandemi sonrasında böyle bir etkinliğe halkın katılımının çok yoğun olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "İlgiler Edirne'den Eskişehir'e, Antalya'dan Adana'ya çok sayıda katılımcının olduğu yönünde. Zaten dün akşamki kalabalığı da gördük. Yaklaşık 40 bin katılımcı vardı. Herkesin coşkusu görmeye değerdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde bile insanlar coşkuyla eğlenmeye devam ediyordu. Hem insanlarımız bunu özlemişler hem de biz özlemişiz kucaklaşmayı. O sebeple bizim çok keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık" ifadelerini kullandı.

"Türk ve Turan birliği, bu tür etkinliklerle temeli atılıyor"

İran'ın Kaşkay Türklerinden olduğunu söyleyen Aydın Karaganlı ise, "Kastamonu'da olmaktan dolayı kıvanç duydum. Uzun yıllar hasret olduğumuz öz kardeşlerimizle burada buluşmamızda vesile olan Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu'na teşekkür ediyorum. Türk birliğini, Turan birliğini illa bir siyasi oluşum olarak görmemek lazım. Zaten oluşumların temeli de bu şekilde oluyor. Farklı coğrafyalardan gelen öz kardeşlerimiz kucaklaşıyorlar, burada dostluklar kuruluyor. Büyük birliklerin temeli buna benzer etkinliklerle sağlanıyor. Yaşasın Türkiyemiz, yaşayın Türk dünyası, yaşasın Turan" diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Günleri'ne Türk Toplulukları üç gün boyunca meydanda kurulan çadırlarda eski Türk kültürünü yaşatıp, yöresel dans ve müzik gösterileri ile el sanatları ürünlerini sergiledi. Etkinliğe Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagavuzya, Türkmen Sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan, Tataristan, Tuva, Kırım, Nogay Türkleri ve Doğu Türkistan katılım sağladı.