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Belçikalı Stavroz Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Belçikalı Stavroz Türkiye'ye geliyor

Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.

Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.

Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand de Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika'nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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