Belçika'da Çiçek Zamanı Sergisi Açıldı

Bu yıl 11-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Çiçek Zamanı adlı çiçek sergisini ziyaret eden insanlar, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

BRÜKSEL, 14 Ağustos (Xinhua) -- Beş günlük "Çiçek Zamanı" sergisi Cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıldı.

Çiçek sanatçılarından oluşan 23 ekip, dünyanın dört bir yanından gelecek turistler için Brüksel Belediye Binası'nda 100.000'den fazla çiçek kullanarak aranjmanlar yaptı.

Brüksel'de her yıl Ağustos ayında büyük bir çiçek şöleni düzenleniyor. Ünlü "Çiçek Halısı" ve "Çiçek Zamanı" sergileri dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 11-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Çiçek Zamanı adlı çiçek sergisinde fotoğraf çeken bir kadın, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Bu yıl 11-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Çiçek Zamanı adlı sergide çiçeklerle yapılmış bir sanat eseri, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Bu yıl 11-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Çiçek Zamanı adlı sergide eserini düzenleyen bir çiçek sanatçısı, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Bu yıl 11-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Çiçek Zamanı adlı çiçek sergisini ziyaret eden insanlar, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)