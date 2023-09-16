Beijing, Ülkedeki En Büyük Müze Kümesini Oluşturdu

Çin'in başkenti Beijing'deki Laoshe Müzesi'nde canlı yayın turu, 16 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

PEKİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Cuma günü sona eren 2023 Beijing Kültür Forumu'na göre, bu yılın Ağustos ayı sonu itibarıyla Beijing, şehirdeki her 100.000 kişiye bir müze düşecek şekilde 218 müzeye kavuşarak ülkedeki en büyük müze kümesini oluşturdu.

Beijing, 2020 yılından itibaren zengin tarihi ve kültürel mirasına dayanarak bir "müzeler şehri" kurma çabalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz üç yıl içinde Beijing, boşalan kültürel kalıntı binalarını, ünlülerin eski konutlarını, lonca salonlarını, boşalan sanayi parkı alanlarını ve kolektif endüstri alanlarını kentsel yenileme hamlesi kapsamında çeşitli türlerde müzeler inşa etmek için kullandı.

Kentin planına göre, 2025 yılına kadar Beijing'deki toplam müze sayısının 260'ı aşması ve her 100.000 kişiye 1,2 müze düşmesi bekleniyor. 2035 yılına gelindiğinde ise her 100.000 kişiye iki müze düşecek ve kentteki toplam müze sayısı 460'ın üzerine çıkacak.