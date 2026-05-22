Haberler

Bedia Akartürk, İzmir'de Özay Gönlüm türkülerini seslendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Özay Gönlüm Türküleri konserinde sahne aldı. 85 yaşındaki usta sanatçı, seslendirdiği türkülerle büyük alkış topladı.

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "Özay Gönlüm Türküleri" konserinde sahne aldı.

Ödemiş Belediyesince Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef İnan Ödemiş yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıktı.

Sunuculuğunu Ahmet Semerci'nin üstlendiği geceye konuk sanatçı olarak katılan 85 yaşındaki Bedia Akartürk, seslendirdiği türkülerle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecede ilk olarak solo performans sergileyen Akartürk, daha sonra koroya eşlik ederek Türk halk müziğinin usta sanatçısı Özay Gönlüm'ün sevilen türkülerini seslendirdi.

Konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlanan Akartürk, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Özay Gönlüm adına düzenlenen etkinlikte sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gönlüm ile Ankara'da bir dönem "Yurttan Sesler" programında birlikte sahne aldıklarını ve zaman zaman aynı konserlerde yer aldıklarını anlatan Akartürk, onun çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Akartürk, Gönlüm'ün türkülerinin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, kendisini rahmetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı