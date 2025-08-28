Beçin Kalesi'nde Tarihi Kazılar: 5-6. Yüzyıla Ait Seramikler ve Oyun Zarları Bulundu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Kalesi'ndeki kazılarda, milattan önce 5 ya da 6'ncı yüzyıla ait seramikler ve tabla oyunlarına ait 15 zar gün yüzüne çıkarıldı.

Milas Ovası'na hakim konumuyla stratejik öneme sahip Beçin Kalesi'nde kazı çalışmaları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, başkanlığında sürüyor. Kale içerisindeki doğu yamaçlarda yürütülen çalışmalarda, Arkaik döneme tarihlenen düzgün taşlarla örülmüş mekanlar ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Pektaş, "Kazılar sırasında bir mekanın içerisinden neredeyse tamamen seramik kaplarla dolu bir doku ortaya çıktı. Bunun Arkaik dönem hatta daha öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. Bulunan seramikler muhtemelen günlük kullanım kap kacak araçlarıydı" dedi.

'MUTFAK MI KİLER Mİ SORUSU AKLA GETİRDİ'

Kazı alanında araştırmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Beçin iç kalesinin doğu yamaçları ve aynı zamanda iç kısımda da kazılar yapıyoruz. Buradaki kazılarımızda milattan önce 5-6'ıncı yüzyıla kadar inen, Arkaik dönem olarak tarihlendirilen ve döneme kadar inen yapı grubuyla karşılaştık. Buradaki çalışmalarımıza 2022 yılından beri devam ediyoruz. Helenistik döneme tarihlenen bosajlı duvarların gerisindeki alanda yaptığımız kazılarda düzgün taşlarla örülmüş birbirine bitişik mekanlar ortaya çıkarıldı. Kazılar sırasında bir mekanın içerisinden neredeyse yarıya yakını tamamen seramik kaplarla dolu doku ortaya çıktı. Bunun da biz Arkaik dönem hatta biraz daha öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz. Bu alandaki kazılarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleştirmiş ve kesin bilgilere sahip olmuş olacağız. Bulunan seramikler muhtemelen günlük kullanım kap kacak araçlarıydı. Parçalı olarak bir yerde bulunması acaba bu kısmın bir mutfak mı, kiler deposu mu olduğu soru işaretlerini getirdi. Şu an üst kısımdayız belki aşağılara indikçe daha farklı veriler gelecek. Milattan önce 5 ya da 6'ncı yüzyıla tarihlenen bu seramikler bunun daha erken tarihlere inen kullanımın üst kısmı olabileceğini de düşündürüyor" diye konuştu.

TABLA OYUNLARINA AİT 15 ZAR BULUNDU

Kazılarda oyun zarlarının bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Pektaş, "Seramiklerin bulunduğu yerden tabla oyunlarına ait 15 kadar zar çıktı. Bu, Beçin'deki kazılarda ilk defa rastladığımız bir buluntu grubu oldu. Bunun yanında pul olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular da var. Çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız, buluntu grubunun seramikleri, zarları ve puluyla 'lekythos kapağı' olabileceğini söylüyor. O dönemin buluntularıyla paralellik göstermekte. Bakalım önümüzdeki günlerde daha alt katmanlarda belki bunların devamı gelecektir. Beçin bu arkeolojik kazılarla Milas'ın ve çevresinin milattan önceki dönemleriyle ilgili önemli veriler buradan çıkmış olacak" ifadelerini kullandı. .

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),