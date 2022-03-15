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BBDSO'dan, Tıp Bayramı için Beethoven konseri

AA - Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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BBDSO'dan, Tıp Bayramı için Beethoven konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ludwig van Beethoven'ın keman konçertosu ve 7. senfonisi ile sanatseverlerle buluşacak.

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ludwig van Beethoven'ın keman konçertosu ve 7. senfonisi ile sanatseverlerle buluşacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla verilecek konser, 17 Mart Perşembe günü 20.00'de başlayacak.

Programın ilk bölümünde keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Beethoven'ın "Op. 61" keman konçertosu ile sahne alacak. İkinci bölümde ise orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yorumu ile yine Beethoven'ın 7. senfonisi seslendirilecek.

Konserin biletleri "biletinial.com" internet adresinden, BDDSO Müdürlüğü bilet gişesinden veya konser günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden alınabilecek.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat

Tıp Bayramı, Beethoven, Konser, Bursa, Kültür Sanat, Haberler

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